Soluzioni Cruciverba del 19 05 22 Tutte le definizioni

(Di giovedì 19 maggio 2022) Se siete in cerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 19/05/22: Abbreviazione di loro 4 lettere: Org: Computer alternativo al pc 10 lettere: Montblanc: Famoso dipinto di segantini 14 lettere: Maso di banco: Fondato sulla pratica 9 lettere: Sovescio: La volpe del deserto 6 lettere: Orice: Le truppe di rinforzo 13 lettere: Cambriglione: Narro le avventure di don chisciotte 16 lettere: Lepre marzolina: Podrida specialità spagnola 5 ...

Sarà lui a campeggiare nel tradizionale a schema fisso della prima copertina di Enigmistica. In 220 pagine Muzzopappa diverte e si diverte con i lettori attraverso (le soluzioni sono alla fine) anagrammi e altri giochi da fare in classe o da soli. Per ogni capitolo, dedicato ad ... Stamattina la presentazione dell'iniziativa promossa dal Sistema museale lodigiano in collaborazione con la Provincia di Lodi e il nostro giornale Un gioco per mettere alla prova – e approfondire – di ...