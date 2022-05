Solo big al Pga Championship Woods e Molinari per il riscatto (Di giovedì 19 maggio 2022) Francesco Molinari, 39 anni, nel 2018 è stato il primo italiano a vincere un Major Oggi al Southern Hills Country Club di Tulsa, in Oklahoma, prende il via il secondo major della stagione golfistica. ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Francesco, 39 anni, nel 2018 è stato il primo italiano a vincere un Major Oggi al Southern Hills Country Club di Tulsa, in Oklahoma, prende il via il secondo major della stagione golfistica. ...

Advertising

ladyonorato : Poi non meravigliamoci se la Russia rinforzerà il proprio esercito sui confini. Chi guadagna da tutto questo è solo… - LegaProOfficial : I 32mila del Barbera record assoluto fra C e B (e in A meglio solo le “big”), stadi pieni in tutta Italia. I… - klorkthefork : RT @malydolfo: buongiorno solo al plot di big swiss - malydolfo : buongiorno solo al plot di big swiss - MessiTheGoatFCB : @InvictosSomos Equipo diminuto. Solo figuran por Andre Pier Big Mac -