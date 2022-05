Soldato Vadim | il ' mostro' alla sbarra ' Sono colpevole ma erano gli ordini'

Advertising

di Roberto Giardina "Sono colpevole", ammette il primorusso processato per un crimine di guerra in Ucraina.Shishimarin ha 21 anni, ed appare smarrito, attonito, circondato da giornalisti nella piccola aula del tribunale. Il suo avvocato ...Imputato unrusso accusato di avere ucciso un civile disarmato. E il militare,Shishimarin, 21 anni appena, si è dichiarato colpevole di aver ucciso un uomo di 62 anni che girava in ...Il primo soldato russo alla sbarra per crimini di guerra si chiama Vadim Shishimarin. A capo chino, in una gabbia di vetro nell’aula del tribunale di Kiev, ascolta la traduzione dell’accusa. (leggo.it ...di Roberto Giardina "Sono colpevole", ammette il primo soldato russo processato per un crimine di guerra in Ucraina. Vadim Shishimarin ha 21 anni, ed appare smarrito, attonito, circondato da giornalis ...