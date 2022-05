Smartphone senza caricabatterie? Samsung rischia azioni legali in Brasile (Di giovedì 19 maggio 2022) Samsung ha deciso di non includere il caricabatteria da parte nei packaging di vendita dei suoi dispositivi top di gamma, generando un po’ di caos. Le associazioni per la protezione dei diritti dei consumatori in Brasile sono intervenuti sulla questione, intraprendendo delle azioni legali nei confronti del colosso di Seul, che, però, non è l’unico a non includere i caricabatteria da parete nelle confezioni di vendita dei suoi flagship (Apple ha fatto lo stesso a partire dalla serie degli iPhone 12). Entrambi gli OEM hanno fatto sapere di aver preso questa decisione per ridurre l’impatto ambientale che lo smaltimento di questi ulteriori apparecchio avrebbero potuto produrre: tuttavia, sono tanti gli utenti scontenti, soprattutto del fatto che, nonostante l’assenza, il prezzo medio ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)ha deciso di non includere il caricabatteria da parte nei packaging di vendita dei suoi dispositivi top di gamma, generando un po’ di caos. Le associper la protezione dei diritti dei consumatori insono intervenuti sulla questione, intraprendendo dellenei confronti del colosso di Seul, che, però, non è l’unico a non includere i caricabatteria da parete nelle confezioni di vendita dei suoi flagship (Apple ha fatto lo stesso a partire dalla serie degli iPhone 12). Entrambi gli OEM hanno fatto sapere di aver preso questa decisione per ridurre l’impatto ambientale che lo smaltimento di questi ulteriori apparecchio avrebbero potuto produrre: tuttavia, sono tanti gli utenti scontenti, soprattutto del fatto che, nonostante l’as, il prezzo medio ...

