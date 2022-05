Sky: “Veretout in orbita Napoli, offerte per koulibaly, Berardi per sostituire Inisgne” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il mercato del Napoli, passa per Veretout, Berardi soluzione per sostituire Inisgne. Da definire il nodo legato a koulibaly. Calciomercato Napoli- Luca Marchetti esperto di mercato di Sky sport 24, ha commentato le operazioni del club azzurro ai microfoni di Radio Marte: “Il mercato chiuderà il 1 settembre, con 4 partite giocate, poi ci saranno 11 gare senza mercato e poi al 1 febbraio si aprirà di nuovo il mercato! Questo inciderà e potrebbe far cambiare le strategie alle società. Meret? Ha mercato, non so a che cifre potrebbe essere venduto. Chiede di non giocarsi sistematicamente il posto con un altro portiere, ma se non dovesse rinnovare il contratto col Napoli, mercato ce l’ha. Juan Jesus? La linea difensiva va rivista. C’è l’incognita ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Il mercato del, passa persoluzione per. Da definire il nodo legato a. Calciomercato- Luca Marchetti esperto di mercato di Sky sport 24, ha commentato le operazioni del club azzurro ai microfoni di Radio Marte: “Il mercato chiuderà il 1 settembre, con 4 partite giocate, poi ci saranno 11 gare senza mercato e poi al 1 febbraio si aprirà di nuovo il mercato! Questo inciderà e potrebbe far cambiare le strategie alle società. Meret? Ha mercato, non so a che cifre potrebbe essere venduto. Chiede di non giocarsi sistematicamente il posto con un altro portiere, ma se non dovesse rinnovare il contratto col, mercato ce l’ha. Juan Jesus? La linea difensiva va rivista. C’è l’incognita ...

Advertising

napolipiucom : Sky: 'Veretout in orbita Napoli, offerte per koulibaly, Berardi per sostituire Inisgne' #Calciomercato #napoli… -