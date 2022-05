«Simeone era sotto la doccia quando il Perugia segnò alla Juve. Restò insaponato fino al fischio finale» (Di giovedì 19 maggio 2022) La Repubblica intervista Luca Marchegiani. Era nella Lazio che vinse lo scudetto per la sconfitta della Juve a Perugia, sotto il diluvio, il 14 maggio del 2000. Non ci credeva nessuno, alla vigilia, che sarebbe potuto succedere, racconta, anche se attorno alla Juventus c’era un clima strano. «Vero. La settimana precedente, l’arbitro De Sanctis aveva annullato quel gol regolarissimo a Cannavaro e i vertici arbitrali avevano rilasciato dichiarazioni poco consone. Il resto lo fece Gaucci, motivando il Perugia come lui sapeva». quando all’Olimpico finì Lazio-Reggina (3-0), a Perugia non era ancora iniziato il secondo tempo, dopo l’interruzione per la pioggia battente. «E chissà se lo avrebbero giocato, visto quel diluvio, e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) La Repubblica intervista Luca Marchegiani. Era nella Lazio che vinse lo scudetto per la sconfitta dellail diluvio, il 14 maggio del 2000. Non ci credeva nessuno,vigilia, che sarebbe potuto succedere, racconta, anche se attornontus c’era un clima strano. «Vero. La settimana precedente, l’arbitro De Sanctis aveva annullato quel gol regolarissimo a Cannavaro e i vertici arbitrali avevano rilasciato dichiarazioni poco consone. Il resto lo fece Gaucci, motivando ilcome lui sapeva».all’Olimpico finì Lazio-Reggina (3-0), anon era ancora iniziato il secondo tempo, dopo l’interruzione per la pioggia battente. «E chissà se lo avrebbero giocato, visto quel diluvio, e ...

