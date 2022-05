Sigilli al Piper per quattro giorni | risse | pestaggi e violenze nello storico locale dei magnifici anni ’60

(Di giovedì 19 maggio 2022)al. LodeiSessanta e Settanta, dove si esibiva una giovanissima Patty Pravo, dovrà rimanere chiuso per. A partire da sabato 22 maggio. Lo ha deciso il questore Mario Della Cioppa a causa di, aggressioni eavvenuto all’interno e fuori dalla discoteca. I militari della compagnia hanno ricostruito una serie di episodi che riguardano giovani picchiati da altri giovani. E in un caso anche da un buttafuori della società che si occupa della sicurezza delsotto: 5 denunce die botte Ledenunciate dalle vittime vanno dal 15 dicembre allo ...

