"Sicario", uno dei migliori action-movies dello scorso decennio (Di giovedì 19 maggio 2022) Sicario Rai Movie, ore 21.10. Con Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin. Regia di Denis Villeneuve. Produzione USA 2015. Durata: 2 ore LA TRAMA Un'agente dell'FBI giovane, carina e idealista si trova coinvolta in un' operazione segreta della CIA volta a stroncare il traffico della droga tra Messico e Stati Uniti. La lotta è furiosa e piena d'imprevisti. Il confine tra bene e male è spesso attraversato e riattraversato dagli agenti della task force. La ragazza ne esce semidistrutta. Tutto in contrario di un ex trafficante "pentito" e arruolato nel gruppo. La lotta contro i narcos per lui è un pretesto per porre in atto le sue vendette (è lui il Sicario del titolo) PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei migliori action movies dello scorso decennio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022)Rai Movie, ore 21.10. Con Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin. Regia di Denis Villeneuve. Produzione USA 2015. Durata: 2 ore LA TRAMA Un'agente dell'FBI giovane, carina e idealista si trova coinvolta in un' operazione segreta della CIA volta a stroncare il traffico della droga tra Messico e Stati Uniti. La lotta è furiosa e piena d'imprevisti. Il confine tra bene e male è spesso attraversato e riattraversato dagli agenti della task force. La ragazza ne esce semidistrutta. Tutto in contrario di un ex trafficante "pentito" e arruolato nel gruppo. La lotta contro i narcos per lui è un pretesto per porre in atto le sue vendette (è lui ildel titolo) PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei. ...

