"Siamo ancora ad Azovstal". Il vice del battaglione Azov smentisce la resa (Di giovedì 19 maggio 2022) Nessuna resa. Dall'acciaieria Azovstal, il vicecomandante del battaglione Azov, Sviatoslav Palamar, detto Kalina, lancia la sua ultima sfida alla Russia con un videomessaggio. Il contenuto è chiaro: "Oggi è l'85esimo giorno di guerra. Io e il mio comando Siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso una operazione di cui non condividerò i dettagli.

