“Si sono lasciati”. Addio inatteso della coppia vip italiana dopo lunga amicizia e 3 anni insieme (Di giovedì 19 maggio 2022) Si sarebbe sfaldata una coppia vip. A sorpresa è arrivata una notizia che ha lasciato di stucco i fan di entrambi, che non si immaginavano minimamente la possibilità che tra i due ci potesse essere una crisi. Ci sono dei segnali che alcuni siti di gossip hanno notato e che fanno ipotizzare la fine della love story. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, che non sarebbero più fidanzati. sono già stati forniti dei dettagli interessanti, che confermerebbero che la relazione è ormai naufragata. Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi hanno iniziato la storia amorosa tre anni fa, infatti era il 2019 quando si è saputo della formazione della coppia. Lei lavora come youtuber, scrittrice e influencer ed è nata nel 1994. Ma non si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Si sarebbe sfaldata unavip. A sorpresa è arrivata una notizia che ha lasciato di stucco i fan di entrambi, che non si immaginavano minimamente la possibilità che tra i due ci potesse essere una crisi. Cidei segnali che alcuni siti di gossip hanno notato e che fanno ipotizzare la finelove story. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, che non sarebbero più fidanzati.già stati forniti dei dettagli interessanti, che confermerebbero che la relazione è ormai naufragata. Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi hanno iniziato la storia amorosa trefa, infatti era il 2019 quando si è saputoformazione. Lei lavora come youtuber, scrittrice e influencer ed è nata nel 1994. Ma non si...

Advertising

ccaaarroollaaa : RT @comeiooate: NO IN CHE SENSO SESPO E ROSALBA SI SONO LASCIATI - ovunquetusja : @singlesisolamai che non si sono lasciati ovviamente ?? - L0N3LYH3AR7H_ : Rosalba e sespo si sono lasciati, altro motivo per non credere all'amore - IFIC0ULDFLY_ : RT @troppoinstabile: rosalba e sespo si sono lasciati fanculo era l'unica coppia di influencer che non mi stava sul cazzo - calqmtv : RT @nomefunny: sespo e rosalba si sono lasciati ed è qui che inizio a dubitare su quella poca certezza che avevo sull'amore -