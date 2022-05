Shevchenko incontra Zelensky | “Priorità aiutare il Paese” – ma da Ct fu attaccato perché russofono

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’ex calciatore del Milan Andriysi espone per gli aiuti all’Ucraina, ma in passato è statoper essere. Sin dall’inizio del conflitto in Ucraina, Andriysi è schierato apertamente contro l’invasione russa ed ha più volte lanciato appelli umanitari affinché giungessero aiuti al suo popolo. L’ex Pallone d’Oro ha mostrato apertamente sostegno ae nelle scorse ore è volato a Kiev perrlo. Per l’occasione l’allenatore del Genoa ha ribadito il suo appoggio al governo ucraino e sottolineato l’importanza degli aiuti europei e internazionali per superare questa crisi che rischia di durare degli anni: “Perrlo di persona, ho affrontato il viaggio da Londra a Kiev e sono felice più che mai di ...