She-Hulk, il trailer della serie Marvel su Disney+ (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – She-Hulk: Attorney at Law, Disney+ ha diffuso il nuovo trailer e la key art della serie Marvel Studios. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 17 agosto, la nuova serie comedy ha come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e chief creative officer di Marvel, ha dato il benvenuto a Tatiana Maslany alla presentazione degli Upfront 2022 di The Walt Disney Company, che si è tenuta ieri presso il Basketball City sul Pier 36 di New York. I due hanno condiviso i dettagli della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – She-: Attorney at Law,ha diffuso il nuovoe la key artStudios. Disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a partire dal 17 agosto, la nuovacomedy ha come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She-/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente diStudios e chief creative officer di, ha dato il benvenuto a Tatiana Maslany alla presentazione degli Upfront 2022 di The Walt Disney Company, che si è tenuta ieri presso il Basketball City sul Pier 36 di New York. I due hanno condiviso i dettagli...

