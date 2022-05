Serie A, giornata 38: 5 difensori da schierare al Fantacalcio (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo una stagione intensa e veramente aperta a qualsiasi risultato, nel fine settimana andrà in scena l’ultimo atto del nostro campionato. Almeno tre sono i verdetti da pronunciare: quello relativo allo Scudetto, quello riguardante l’Europa e Conference League e quello in merito all’ultima compagine retrocessa. Proprio perché il nostro torneo è ancora così aperto, ecco che vi consigliamo 5 difensori di Serie A da schierare al Fantacalcio. L’Inter e il Milan si giocano lo Scudetto, al Mapei Stadium di Reggio Emilia e a San Siro. Gli ultimi 90 minuti serviranno per sancire il nuovo Campione d’Italia. Ai rossoneri basta un pareggio, mentre ai nerazzurri serve una vittoria e una conseguente sconfitta del Diavolo. Per la zona europea, invece, la partita è aperta su tre fronti: la Lazio è già qualificata in Europa League, ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo una stagione intensa e veramente aperta a qualsiasi risultato, nel fine settimana andrà in scena l’ultimo atto del nostro campionato. Almeno tre sono i verdetti da pronunciare: quello relativo allo Scudetto, quello riguardante l’Europa e Conference League e quello in merito all’ultima compagine retrocessa. Proprio perché il nostro torneo è ancora così aperto, ecco che vi consigliamo 5diA daal. L’Inter e il Milan si giocano lo Scudetto, al Mapei Stadium di Reggio Emilia e a San Siro. Gli ultimi 90 minuti serviranno per sancire il nuovo Campione d’Italia. Ai rossoneri basta un pareggio, mentre ai nerazzurri serve una vittoria e una conseguente sconfitta del Diavolo. Per la zona europea, invece, la partita è aperta su tre fronti: la Lazio è già qualificata in Europa League, ...

