Serie A, giornata 38: 5 difensori da non schierare al Fantacalcio (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo un’annata ricca di emozioni, e veramente aperta a qualsiasi risultato, nel weekend andrà in scena l’ultimo turno del nostro massimo torneo nazionale. Più di un paio sono le corse ancora aperte: quella relativa allo Scudetto, quella riguardante l’Europa e Conference League e quella relativa all’ultima squadra retrocessa. Proprio perché il nostro torneo è ancora così aperto, ecco che vi consigliamo 5 difensori di Serie A da non schierare al Fantacalcio. Le due squadre milanesi sono in corsa per la conquista del 20° e 19° Scudetto della loro storia. Al Milan basterà pareggiare contro il Sassuolo per laurearsi Campione d’Italia, mentre l’Inter dovrà vincere e sperare che i rossoneri perdano. Per i piazzamenti europei, invece, tre sono le squadre ancora coinvolte: Roma, Fiorentina e Atalanta. In zona-retrocessione ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo un’annata ricca di emozioni, e veramente aperta a qualsiasi risultato, nel weekend andrà in scena l’ultimo turno del nostro massimo torneo nazionale. Più di un paio sono le corse ancora aperte: quella relativa allo Scudetto, quella riguardante l’Europa e Conference League e quella relativa all’ultima squadra retrocessa. Proprio perché il nostro torneo è ancora così aperto, ecco che vi consigliamo 5diA da nonal. Le due squadre milanesi sono in corsa per la conquista del 20° e 19° Scudetto della loro storia. Al Milan basterà pareggiare contro il Sassuolo per laurearsi Campione d’Italia, mentre l’Inter dovrà vincere e sperare che i rossoneri perdano. Per i piazzamenti europei, invece, tre sono le squadre ancora coinvolte: Roma, Fiorentina e Atalanta. In zona-retrocessione ...

Advertising

AntoVitiello : Presidente Lega Serie A sull’ultima giornata di campionato: “Lunedì verrà fissata la calendarizzazione delle partit… - Gazzetta_it : Inzaghi sa come si fa: lo zampino di Simone nei due clamorosi ribaltoni del Terzo Millennio #Inter - SkySport : MILAN-ATALANTA 2-0 Risultato finale ? ? #Leao (56') ? #TheoHernandez (75') ? ? - lvpinswoon : RT @Nilic_Kirillov: Non riesco più a leggere, a guardare un film, una serie, a godermi un piatto di buon cibo, la mia giornata è orientata… - miwxkq : RT @Nilic_Kirillov: Non riesco più a leggere, a guardare un film, una serie, a godermi un piatto di buon cibo, la mia giornata è orientata… -