Serie A | giornata 38 | 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio

(Di giovedì 19 maggio 2022) La redazione di 11contro11 torna in campo per consigliarvi i 5da nonalalla 38adiA. Un’altra annata sta per giungere al termine. Posti da assegnare per l’Europa, vincitore dello scudetto tra le milanesi e lotta salvezza. Questo, in sintesi, il quadro della 38esima e ultima. Un turno che avrà inizio domani venerdì 20 maggio alle ore 20:45 con Torino-Roma. Chiusura domenica 22, stesso orario, con gli scontri per la permanenza in massimaSalernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. Poche ore prima, Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan, che decreteranno il vincitore del campionato. Seguono allora i 5da nonper la 38adi ...

La partita Fiorentina - Juventus del 21 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentottesimadiA FIRENZE - Sabato 21 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio 'Artemio Franchi', la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta la Juventus di Massimiliano Allegri per la trentottesima e ...Angers - Montpellier è una partita dell'ultimadi Ligue 1 e si gioca sabato alle 21: pronostici, analisi e probabili formazioni. ANGERS - ...di un'eventuale retrocessione nella seconda...Le parole di Ivan Juric nella conferenza della vigilia di Torino-Roma, ultima giornata di Serie A Alla vigilia dell'ultima partita di campionato del Torino, in programma venerdì sera contro la Roma, l ...ROMA - Un punto in casa del Sassuolo e i giochi sono chiusi. Il Milan è davvero vicino allo Scudetto, conteso fino all’ultima giornata ad un’Inter che per confermarsi Campione d’Italia deve sperare in ...