Serie A, giornata 38: 5 attaccanti da schierare al fantacalcio (Di giovedì 19 maggio 2022) Siamo giunti al termine di questa stagione ricca di emozioni. La Serie A domani ci saluterà e con essa anche il fantacalcio: in questo articolo troverete gli ultimi 5 nomi degli attaccanti da schierare. Prima di proseguire vi ricordiamo che le prime squadre a scendere in campo saranno Torino e Roma (venerdì, ore 20:45). Per gli ultimi verdetti stagionali vi segnaliamo, in ottica salvezza, la partita tra Salernitana e Udinese (domenica, ore 21:00) e quella tra Venezia e Cagliari (domenica, ore 21:00). Per lo scudetto invece sono da non perdere Inter-Sampdoria (domenica, ore 18:00) e Sassuolo-Milan (domenica, ore 18:00). Detto ciò possiamo proseguire svelandovi i nomi dei 5 calciatori che abbiamo scelto per l’ultimo turno di campionato. Serie A, giornata 38: gli ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 19 maggio 2022) Siamo giunti al termine di questa stagione ricca di emozioni. LaA domani ci saluterà e con essa anche il: in questo articolo troverete gli ultimi 5 nomi deglida. Prima di proseguire vi ricordiamo che le prime squadre a scendere in campo saranno Torino e Roma (venerdì, ore 20:45). Per gli ultimi verdetti stagionali vi segnaliamo, in ottica salvezza, la partita tra Salernitana e Udinese (domenica, ore 21:00) e quella tra Venezia e Cagliari (domenica, ore 21:00). Per lo scudetto invece sono da non perdere Inter-Sampdoria (domenica, ore 18:00) e Sassuolo-Milan (domenica, ore 18:00). Detto ciò possiamo proseguire svelandovi i nomi dei 5 calciatori che abbiamo scelto per l’ultimo turno di campionato.A,38: gli ...

