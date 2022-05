Seriate Street Food Festival | week-end fra gusto e divertimento

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 maggio 2022). Un viaggio tra i sapori “on the road”. Dal 20 al 22 maggio, piazza Donatori di Sangue ospiterà i miglioritruck d’Italia per il “”, dedicato al cibo di strada di qualità. Una quindicina di originalitruck, dalle appetitose proposte, venerdì dalle 18 alle 21, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22, invaderanno la piazza con le loro simpatiche cucine, tutte rigorosamente su ruota. Per tre giorni i truck proporranno ghiotte specialità, menù gourmet e cucina espressa, proposte gastronomiche per vegetariani e intolleranti al glutine, con possibilità di asporto. Oltre al cibo spazio anche all’intrattenimento musicale e per bambini. Perchéè ...