(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Sull'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Affari esteri del, sfilata al M5S, "ci saremmo aspettati che Fdi, che fa dellaun suo punto fermo, mettesse in chiaro che avrebbe votato per la stessa candidata votata da altri. E' evidente che, per quel voto, si è creata un'altra maggioranza, so che Meloni ha preso le distanze ma è così. E' stata un'operazione scorretta di Fi e, cheun vincolo di...". Così Francesco(Pd) parlando all'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos. "Da Fdi c'è stata un'operazione politica che ha fatto irritare molto, e che, in piena crisi internazionale, fa male a tutti. E' stata usata una commissione per dare una botta alla maggioranza e ...

Advertising

TV7Benevento : Senato: Boccia, 'Fi e Lega non hanno avuto a cuore governo, Fdi dimenticato coerenza' - - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Caso Stefania Craxi, Sestino Giacomoni di Forza Italia boccia il M5s #sestinogiacomoni #m5s #stefaniacraxi # - Alessan67153720 : RT @tempoweb: Caso Stefania Craxi, Sestino Giacomoni di Forza Italia boccia il M5s #sestinogiacomoni #m5s #stefaniacraxi # - AlBizzotto : RT @tempoweb: Caso Stefania Craxi, Sestino Giacomoni di Forza Italia boccia il M5s #sestinogiacomoni #m5s #stefaniacraxi # - tempoweb : Caso Stefania Craxi, Sestino Giacomoni di Forza Italia boccia il M5s #sestinogiacomoni #m5s #stefaniacraxi #… -

Il Sannio Quotidiano

...minacciando l'esodo dal governo Draghi dopo il 'siluro' lanciato contro i M5s in occasione della scelta per la Presidenza della Commissione Esteri deltoccata a Stefania Craxi . Renzi...Ad oggi i numeri tengono, con la fiducia votata sia alla Camera (sul decreto legge Ucraina bis) sia al(sul dl riaperture). Non solo. La maggioranza dei deputati, compreso il M5s,un ... Senato: Boccia, 'Fi e Lega non hanno avuto a cuore governo, Fdi dimenticato coerenza' (Adnkronos) – Sull’elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Affari esteri del Senato, sfilata al M5S ... che hanno un vincolo di governo…”. Così Francesco Boccia (Pd) parlando ...La stroncatura dopo il siluro in Senato, Renzi boccia Giuseppe Conte: "Se non sopporta Draghi, lo dica, se lo vuol far cadere, lo dica, ne fa una al giorno" ...