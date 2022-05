(Di giovedì 19 maggio 2022) Un ragazzo di appena 16 anni, omosessuale , è stato mandato in ospedalezio che non accettava l'idea di avere un gay in famiglia. L'adolescente,dal parente, ha riportato la frattura ...

leggo.it

Il ragazzo si trovava in strada quando lo zio, insieme ad altri tre uomini, lo avrebbe raggiunto e, dicendogli: 'Non vogliamo ri*****ni nella nostra famiglia'. Dopo l'aggressione, lo zio ...Gli agenti della Squadra Mobile sono a caccia dei componenti della baby gang che haune lo ha costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. I fatti domenica sera presso il parco Matusa di Frosinone. Sedicenne aggredito dallo zio perché gay: gli ha rotto 4 costole. «Muori a casa, non vogliamo ric***ni» Un ragazzo di appena 16 anni, omosessuale, è stato mandato in ospedale dallo zio che non accettava l'idea di avere un gay in famiglia. L'adolescente, aggredito dal parente, ...Parla il ragazzo accoltellato in pieno giorno al parco Trapezio (quartiere Santa Giulia): si era messo in mezzo per difendere l’amico aggredito ...