Scritta omofoba fuori da una scuola di Verona: le parole di Alessandro Zan (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 17 maggio è la Giornata mondiale contro l’omobitransfobia, istituita per ricordare quando, nel 1990, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha eliminato l’omosessualità dall’elenco dei disturbi mentali, definendola variante naturale del comportamento umano. Nel 2022, all’indomani della ricorrenza, una scuola superiore di Verona si è svegliata con un’orribile Scritta omotransfobica sul marciapiede. Vi raccomandiamo... Il rinomato liceo di Prato che vieta il ballo di fine anno alle coppie LGBTQIA+ Nel post Instagram del deputato Pd si legge: “Questo è solo l’ennesimo atto di minaccia contro la comunità lgbt+ in una città che negli anni si è trasformata in laboratorio della destra più estrema, i cui esponenti – dichiaratamente fascisti – siedono perfino in ... Leggi su diredonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 17 maggio è la Giornata mondiale contro l’omobitransfobia, istituita per ricordare quando, nel 1990, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha eliminato l’omosessualità dall’elenco dei disturbi mentali, definendola variante naturale del comportamento umano. Nel 2022, all’indomani della ricorrenza, unasuperiore disi è svegliata con un’orribileomotransfobica sul marciapiede. Vi raccomandiamo... Il rinomato liceo di Prato che vieta il ballo di fine anno alle coppie LGBTQIA+ Nel post Instagram del deputato Pd si legge: “Questo è solo l’ennesimo atto di minaccia contro la comunità lgbt+ in una città che negli anni si è trasformata in laboratorio della destra più estrema, i cui esponenti – dichiaratamente fascisti – siedono perfino in ...

infoitcultura : Scritta omofoba fuori da una scuola di Verona: le parole di Alessandro Zan - Poldoncino : RT @Gayofficialita: Apparsa scritta omofoba contro #LGBT in un liceo di #verona. Non basta circolare del #Ministero. Serve legge concreta c… - Gayofficialita : Apparsa scritta omofoba contro #LGBT in un liceo di #verona. Non basta circolare del #Ministero. Serve legge concre… - NFratoianni : RT @AlekosPrete: Scritta omofoba sul marciapiede della scuola Sammicheli di Verona. #matrice - fedeli_paolo : RT @AlekosPrete: Scritta omofoba sul marciapiede della scuola Sammicheli di Verona. #matrice -