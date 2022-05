Sciopero trasporti, cortei e manifestazioni a Roma: gli orari e le strade chiuse (Di giovedì 19 maggio 2022) Si inizierà domani con lo Sciopero dei trasporti, poi nel weekend la Capitale, o meglio i Romani dovranno fare i conti con una serie di manifestazioni e cortei. Quindi, inevitabilmente con strade chiuse, autobus che deviano il loro percorso e non pochi disagi in questo penultimo fine settimana di maggio. Sciopero trasporti Roma 20 maggio 2022: gli orari Per la giornata di domani Cub trasporti, Cobas e Usb Lavoro privato hanno proclamato uno Sciopero di 24 ore e il servizio, quindi, sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00). Quali sono gli autobus garantiti (e quali no) Ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Si inizierà domani con lodei, poi nel weekend la Capitale, o meglio ini dovranno fare i conti con una serie di. Quindi, inevitabilmente con, autobus che deviano il loro percorso e non pochi disagi in questo penultimo fine settimana di maggio.20 maggio 2022: gliPer la giornata di domani Cub, Cobas e Usb Lavoro privato hanno proclamato unodi 24 ore e il servizio, quindi, sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00). Quali sono gli autobus garantiti (e quali no) Ma ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, venerdì 20 maggio sciopero in tutta Italia: previsti disagi per interruzione dei trasporti - CorriereCitta : Sciopero trasporti, cortei e manifestazioni a Roma: gli orari e le strade chiuse - fulviodeangeli1 : Guerra Russia-Ucraina, venerdì 20 maggio sciopero in tutta Italia: previsti disagi per interruzione dei trasporti… - ProvinciaTrento : ???? #vascolive: per lo #sciopero di domani, che riguarda anche il settore dei trasporti pubblici, si ricorda che la… - Frankf1842 : RT @fanpage: Sciopero generale previsto per domani, #20maggio: trasporti a rischio -