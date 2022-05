Advertising

Grifoman1 : RT @Grifoman1: 'Salvatore Sirigu è stato offerto al Napoli come nuovo portiere di riserva'. A riferirlo tramite Twitter è il giornalista es… - Grifoman1 : 'Salvatore Sirigu è stato offerto al Napoli come nuovo portiere di riserva'. A riferirlo tramite Twitter è il giorn… - calciomercato_m : MERCATO - Schira: 'Sirigu offerto al Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Sirigu offerto al Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Schira: 'Sirigu offerto al Napoli' -

DailyNews 24

Mercato Napoli , parlaNicolò, giornalista, ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa Napoli . Ecco quanto dichiarato sul proprio profilo social: ' Salvatoreè stato offerto al Napoli come nuovo portiere ......- Nicolò, giornalista ed esperto di mercato, sul proprio profilo Twitter, ha parlato del prossimo portiere del Napoli visto il possibile addio di Meret e Ospina o forse tutti e due:... Schira - Sirigu offerto al Napoli: le ultime sulla trattativa Salvatore Sirigu è un portiere classe 1987 del Genoa e della nazionale italiana. In queste ore, il suo nome è stato accostato al Napoli, il quale a fine A riferirlo su Twitter il giornalista Nicolò Sc ...ForzAzzurri.net - Mercato Napoli, parla Schira Nicolò Schira, giornalista, ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa Napoli. Ecco quanto dichiarato sul proprio ...