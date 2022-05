Scherma, Coppa del Mondo 2022: ritorna il Trofeo Luxardo a Padova. Curatoli guida la squadra azzurra (Di giovedì 19 maggio 2022) La grande Scherma fa tappa in Italia per uno degli storici appuntamenti della Coppa del Mondo. A Padova si terrà infatti il Trofeo Luxardo, valevole come Grand Prix di sciabola maschile e femminile. Saranno ben quaranta gli azzurri, tra uomini e donne, a scendere in pedana nel fine settimana veneto. Si tratta di un graditissimo ritorno nel circuito della Coppa del Mondo, visto che l’ultima edizione si era disputata nel 2019. C’è davvero grande attesa in casa Italia soprattutto in campo maschile dove saranno presenti Luca Curatoli e Luigi Samele, che hanno ben figurato nelle ultime gare di Coppa, senza dimenticare che il campano ha vinto l’ultima edizione del 2019. Uscendo dai confini italiani, fari puntati soprattutto ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 maggio 2022) La grandefa tappa in Italia per uno degli storici appuntamenti delladel. Asi terrà infatti il, valevole come Grand Prix di sciabola maschile e femminile. Saranno ben quaranta gli azzurri, tra uomini e donne, a scendere in pedana nel fine settimana veneto. Si tratta di un graditissimo ritorno nel circuito delladel, visto che l’ultima edizione si era disputata nel 2019. C’è davvero grande attesa in casa Italia soprattutto in campo maschile dove saranno presenti Lucae Luigi Samele, che hanno ben figurato nelle ultime gare di, senza dimenticare che il campano ha vinto l’ultima edizione del 2019. Uscendo dai confini italiani, fari puntati soprattutto ...

