Scénic Vision, il manifesto delle Renault di domani. In vendita dal 2024 – FOTO (Di giovedì 19 maggio 2022) Il nuovo concept Vision Scénic appena presentato dall’amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, in anteprima mondiale al summit ChangeNOW, oltre a rappresentare l’auto del futuro del brand transalpino, vuole essere il manifesto che spiega la mission del gruppo: realizzare autovetture “green”, elettriche entro il 2024 e a idrogeno nel 2030, rispettare l’ambiente fin dalla produzione industriale, raggiungere le “zero emissioni” in Europa entro il 2040 e nel resto del mondo entro il 2050, favorire la sicurezza e l’inclusione sociale. “Tutti i nostri impegni come azienda non bastano se non li applichiamo fino ai nostri veicoli – ha sottolineato Luca De Meo, durante la presentazione – ecco perché ho chiesto ai team Renault di sviluppare un concept che incarnasse perfettamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il nuovo conceptappena presentato dall’amministratore delegato di, Luca De Meo, in anteprima mondiale al summit ChangeNOW, oltre a rappresentare l’auto del futuro del brand transalpino, vuole essere ilche spiega la mission del gruppo: realizzare autovetture “green”, elettriche entro ile a idrogeno nel 2030, rispettare l’ambiente fin dalla produzione industriale, raggiungere le “zero emissioni” in Europa entro il 2040 e nel resto del mondo entro il 2050, favorire la sicurezza e l’inclusione sociale. “Tutti i nostri impegni come azienda non bastano se non li applichiamo fino ai nostri veicoli – ha sottolineato Luca De Meo, durante la presentazione – ecco perché ho chiesto ai teamdi sviluppare un concept che incarnasse perfettamente ...

Scénic Vision - Da monovolume a crossover L'evoluzione definitiva avverrà nel 2024 ma la concept Scénic Vision ce ne offre un'anticipazione concreta, almeno per quanto riguarda il design esterno. Il resto attiene alla visione, all'insegna ... Renault Scenic Vision: in una concept car tutto il futuro del marchio francese E in fatto di sostenibilità c'è da sottolineare che Scenic Vision punta all'economia circolare con una percentuale enorme di materiali riciclati. Scenic Vision nella strategia Renault Il Gruppo ... L'evoluzione definitiva avverrà nel 2024 ma la conceptce ne offre un'anticipazione concreta, almeno per quanto riguarda il design esterno. Il resto attiene alla visione, all'insegna ...E in fatto di sostenibilità c'è da sottolineare che Scenicpunta all'economia circolare con una percentuale enorme di materiali riciclati. Scenicnella strategia Renault Il Gruppo ...