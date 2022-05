Scénic Vision - Da monovolume a crossover | ecco come cambia la Renault per famiglie

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 19 maggio 2022) Lesono in crisi ma la storia dellanon finisce qui.vi avevamo anticipato, la fortunata multispazio dellasi reinventerà in un nuovo modello. Stesso nome, solita vocazione familiare, ma forme completamente diverse, a metà strada tra una berlina cinque porte e una Suv. E un motore solo elettrico. L'evoluzione definitiva avverrà nel 2024 ma la conceptce ne offre un'anticipazione concreta, almeno per quanto riguarda il design esterno. Il resto attiene allae, all'insegna della sostenibilità, che la Casa ha del suo futuro di costruttore. Ovvio, il tutto è condito da qualche effetto speciale, ma non pensate che ciò che vedete sia pura accademia. Le soluzioni esplorate dagli interni, per esempio, avranno risvolti sugli ...