Savona | prova di forza di Martina Caironi sui 100 metri | superata la campionessa paralimpica Sabatini

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 maggio 2022) La sfida frae Ambranon sembra fermarsi mai. La 32enne di Bergamo ha infatti superato lanel Meeting Internazionale “Città di” aggiudicandosi al photofinish il successo nei 100T63. Una vittoria che sa di rivincita perche qualche giorno prima si era dovuta inchinare alla giovane compagna di squadra, capace di darle filo da torcere anche lungo il rettilineo ligure. Apparsa nuovamente a proprio agio sulla distanza, la portacolori delle Fiamme Gialle ha fermato il cronometro in 14”49 lasciandosi alle spalle di due centesimie mancando per una manciata di decimi il suo personale. “Sono contenta di questa gara, perché diciamo che rimescola le carte in gioco. ...