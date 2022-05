Save The Children: “Per il futuro dei giovani dobbiamo rendere ‘Impossibile 2022’ possibile” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Impossibile 2022”, promosso da Save The Children, sarà a Roma dal 19 al 22 maggio Meno di 4000 mila nuovi nati in un anno solo; 1,4 milioni di bambini in condizioni di povertà assoluta (massimo assoluto dal 2005 ovvero da quando si registra questo dato), la povertà educativa, e, come se non bastasse, in 6 regioni i giovani senza impiego e accesso alla formazione (NEET) hanno sorpassato i coetanei con un lavoro. È il quadro tinte non proprio rosee dell’infanzia e dell’adolescenza italiana tracciato da Save the Children nel confronto di apertura di ‘Impossibile 2022’, in corso a Roma dal 19 al 22 maggio, per la promozione di uno spazio di confronto sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l’obiettivo di ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 19 maggio 2022) “Im2022”, promosso daThe, sarà a Roma dal 19 al 22 maggio Meno di 4000 mila nuovi nati in un anno solo; 1,4 milioni di bambini in condizioni di povertà assoluta (massimo assoluto dal 2005 ovvero da quando si registra questo dato), la povertà educativa, e, come se non bastasse, in 6 regioni isenza impiego e accesso alla formazione (NEET) hanno sorpassato i coetanei con un lavoro. È il quadro tinte non proprio rosee dell’infanzia e dell’adolescenza italiana tracciato dathenel confronto di apertura di, in corso a Roma dal 19 al 22 maggio, per la promozione di uno spazio di confronto sui diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, con l’obiettivo di ...

