Sassuolo, si ritira capitan Magnanelli: contro il Milan festa per la sua ultima partita (Di giovedì 19 maggio 2022) Francesco Magnanelli si ritira. La bandiera del Sassuolo ha giocato 520 partite con la maglia neroverde e ha giocato dalla Serie C2 fino alla Serie A e all’Europa League, diventando capitano degli emiliani per diverse stagioni. Diciassette quelle vissute con gli stessi colori tatuati nel petto, contro il Milan the last dance e tante iniziative per celebrare l’ultima presenza da calciatore del regista: “Il nostro capitano Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Domenica col Milan sarà infatti la sua ultima partita da calciatore del Sassuolo e in carriera”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Francescosi. La bandiera delha giocato 520 partite con la maglia neroverde e ha giocato dalla Serie C2 fino alla Serie A e all’Europa League, diventandoo degli emiliani per diverse stagioni. Diciassette quelle vissute con gli stessi colori tatuati nel petto,ilthe last dance e tante iniziative per celebrare l’presenza da calciatore del regista: “Il nostroha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Domenica colsarà infatti la suada calciatore dele in carriera”. SportFace.

