Sassuolo-Milan, tifosi in allarme: denuncia del club, c’è il comunicato (Di giovedì 19 maggio 2022) La partita più attesa dell’anno è divenuta Sassuolo-Milan, poiché sarà decisiva per lo scudetto e ciò ha generato anche alcuni problemi circa i biglietti. Nessuno vuole mancare al Mapei Stadium. I tifosi del Milan ma anche gli appassionati sostenitori del Sassuolo non vogliono perdersi la sfida che deciderà in favore dei rossoneri o meno la vittoria dello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 19 maggio 2022) La partita più attesa dell’anno è divenuta, poiché sarà decisiva per lo scudetto e ciò ha generato anche alcuni problemi circa i biglietti. Nessuno vuole mancare al Mapei Stadium. Idelma anche gli appassionati sostenitori delnon vogliono perdersi la sfida che deciderà in favore dei rossoneri o meno la vittoria dello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del #Milan Sandro #Tonali Il pre… - Gazzetta_it : #Dionisi avverte il Milan: 'Il Sassuolo non farà regali. Il pienone è uno stimolo' - cmdotcom : #Milan, attento: #Pioli soffre il #Sassuolo, è più pericoloso dell'#Atalanta - serieAnews_com : ??? Vendita di biglietti contraffatti per #SassuoloMilan, il comunicato ufficiale dei neroverdi - sportli26181512 : Sassuolo, Magnanelli dice addio al calcio: col Milan l'ultima partita: Il centrocampista neroverde appende gli scar… -