Sassuolo-Milan, spuntano i biglietti falsi: la denuncia del club neroverde (Di giovedì 19 maggio 2022) Serie A, Sassuolo Milan, spuntano i biglietti falsi. Il club neroverde presenta una denuncia. Caos per la sfida scudetto. Sassuolo-Milan caos tagliandi. Non solo i bagarini e i biglietti rivenduti a cifre astronomiche, la marcia di avvicinamento a Sassuolo-Milan, in ottica tifo al seguito, procede nel caos più assoluto. La nuova problematica da affrontare è quella relativa ai biglietti falsi che sarebbero entrati in circolazione in vista della sfida in programma al Mapei Stadium domenica 22 maggio alle 18. Sassuolo-Milan: bagarinaggio e tagliandi ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Serie A,. Ilpresenta una. Caos per la sfida scudetto.caos tagliandi. Non solo i bagarini e irivenduti a cifre astronomiche, la marcia di avvicinamento a, in ottica tifo al seguito, procede nel caos più assoluto. La nuova problematica da affrontare è quella relativa aiche sarebbero entrati in circolazione in vista della sfida in programma al Mapei Stadium domenica 22 maggio alle 18.: bagarinaggio e tagliandi ...

AntoVitiello : Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del #Milan Sandro #Tonali Il pre… - Gazzetta_it : #Dionisi avverte il Milan: 'Il Sassuolo non farà regali. Il pienone è uno stimolo' - cmdotcom : #Milan, attento: #Pioli soffre il #Sassuolo, è più pericoloso dell'#Atalanta - AlCiccioh3 : RT @milan_albania: ?? Maxi Schermo a Tirana in Piazza Skenderbeg per Sassuolo vs Milan ?? Noi siamo pronti @acmilan @MilanNewsit @RadioRosso… - DVACMILAN : Io che cerco di arginare la mole infinita di merda mediatica su Sassuolo Milan -