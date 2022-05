San Marino | paradiso anche fiscale dei campioni della bici | l’ultimo è il bergamasco Consonni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 maggio 2022) Sarà per le colline che perfettamente si prestano a corse e allenamenti incletta, sarà per le tasse al 7%. O, forse, per entrambe le cose. Sta di fatto che sono sempre più numerosi idelle due ruote (ciclismo, mamoto Gp) che scelgono di chiedere ed ottenere la residenza a Sanè il ciclistaSimone, 27 anni, originario di Brembate di Sopra, terzo all’undicesima tappa delGiro d’Italia, ma soprattutto oro olimpico e campione del mondo nell’inseguimento a squadre. Ancor prima di lui, un altro ciclista su strada orobico ha ottenuto la residenza sanmarinese: il 26enne Lorenzo Rota, del team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, professionista dal 2016. Tra gli altri volti noti i ciclisti ...