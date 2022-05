Samte | il presidente Mauro incontra il prefetto Torlontano

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIldell’organismo di liquidazione della, Domenico, è stato ricevuto daldi Benevento, Carlo. Nel corso del lungo e proficuo colloquio, incentrato sulla corrente gestione finanziaria della società provinciale,ha illustrato lo “stato dell’arte” rispetto al recupero crediti nei confronti dei comuni morosi: nonostante le difficoltà economiche in cui versano i comuni, la maggioranza dei Sindaci, con impegno, ha fatto ricorso a delle rateizzazioni per estinguere il proprio debito nei confronti della, mentre con altri è in atto un costante dialogo per risolvere la questione nell’immediato. Il, nel comunicare alche la ...

Spetterà, a valle delle decisioni dell'Assemblea, aldella Provincia Lombardi assumere un proprio atto deliberativo per la determinazione finale del costo del servizio a carico dei ...... Nino Lombardi, al sindaco di Benevento, Clemente Mastella, alATO rifiuti, Pasquale ... i lavoratori dellae i lavoratori degli ex consorzi dei bacini dei rifiuti della provincia, ... Samte, incontro in Prefettura – Retesei Non cambierà la vita dei tartassati contribuenti sanniti, ma è pur sempre un segno in controtendenza sicuramente gradito. Il costo provinciale dello smaltimento rifiuti per il ...