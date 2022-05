Salute Putin: il Presidente russo è gravemente malato? Cosa si sa davvero (Di giovedì 19 maggio 2022) Salute Putin: con il proseguire dell’invasione dell’Ucraina si sono infittite le voci sulla possibilità che il Presidente russo sia affetto da un cancro o comunque da una malattia terminale. Queste voci d’altronde circolano da anni ma è difficile stabilire se siano plausibili o meno. Infatti, si bassano su indizi circostanziali e su informazioni a dir poco lacunose. Coronavirus Corea del Nord: grave ondata nel paese? Cosa si sa al momento Salute Putin: le voci su una malattia terminale circolano da anni Salute Putin: ormai da anni (con una certa regolarità più o meno dall’invasione della Crimea) circolano delle voci che vorrebbero il Presidente russo affetto da un cancro (si parla ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 maggio 2022): con il proseguire dell’invasione dell’Ucraina si sono infittite le voci sulla possibilità che ilsia affetto da un cancro o comunque da una malattia terminale. Queste voci d’altronde circolano da anni ma è difficile stabilire se siano plausibili o meno. Infatti, si bassano su indizi circostanziali e su informazioni a dir poco lacunose. Coronavirus Corea del Nord: grave ondata nel paese?si sa al momento: le voci su una malattia terminale circolano da anni: ormai da anni (con una certa regolarità più o meno dall’invasione della Crimea) circolano delle voci che vorrebbero ilaffetto da un cancro (si parla ...

gparagone : Il rublo doveva soccombere ed invece ....SCOPPIA di salute. Anche @eni si adeguerà a ciò che accade in Germania.… - repubblica : Il viso gonfio, la coperta, gli scatti d'ira: la salute di Putin e le voci di un cancro [di Enrico Franceschini] - gattonero : @marcomassarotto No, non ti ho parlato della salute di Putin. Per me non è neanche una notizia così importante: è u… - salgargano : @DiegoFusaro Sallustri e il suo informatissimo giornale, ogni giorno ci informa sulla salute di Putin: infermità, p… - Luigiantonio80 : @ilgiornale 'Mosca sull'orlo del default' Buongiorno, amici de @ilgiornale , come mai oggi niente notizie sullo stato di salute di Putin? -