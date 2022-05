Salute, Fedriga: fondamentale vaccino antinfluenzale per fragili (Di giovedì 19 maggio 2022) "Abbiamo visto, durante la pandemia, la riposta che c'è stata grazie alla ricerca internazionale, penso appunto al vaccino, che è la parte di prevenzione fondamentale per la tutela della Salute dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) "Abbiamo visto, durante la pandemia, la riposta che c'è stata grazie alla ricerca internazionale, penso appunto al, che è la parte di prevenzioneper la tutela delladei ...

Advertising

Affaritaliani : Salute, Fedriga: fondamentale vaccino antinfluenzale per fragili - Riccardi_FVG : ++??SALUTE #FVG / 123 MLN € DI INVESTIMENTI NEL DISTRETTO DEL NONCELLO++ ?????Proseguono, insieme a Massimiliano Fedr… - antonio_spe : Benissimo @M_Fedriga @zaiapresidente, bravi. Se ci riuscite fermatele proprio. Non assecondate i deliri del ministr… - MrgarronsG : @il_latinista @M_Fedriga @MauroGiubileo Sia chiaro io voglio il meglio per la Lega perché una Lega in salute signif… - GiancaGuarin : RT @GiancaGuarin: @isatovaglieri @LegaSalvini @matteosalvinimi L'importante è che non ci sia il panel dedicato a #salute con il Governatore… -

Salute, Fedriga: fondamentale vaccino antinfluenzale per fragili ... che sono sicuramente il primo e fondamentale passaggio per proteggere la salute delle persone e proteggere soprattutto i più fragili e gli anziani". Lo ha detto Massimiliano Fedriga, governatore del ... Oltre 123 milioni per il Distretto Noncello Ne hanno dato conto il governatore Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi presentando il programma degli investimenti edili, impiantistici e tecnologici ... Agenzia askanews Salute, Fedriga: fondamentale vaccino antinfluenzale per fragili Milano, 19 mag. (askanews) - 'Abbiamo visto, durante la pandemia, la riposta che c'è stata grazie alla ricerca internazionale, penso appunto ... Influenza: Fedriga,vaccino prima arma per proteggere anziani I vaccini contro l'influenza "sono il primo e fondamentale strumento per proteggere la salute delle persone, soprattutto dei più fragili e degli anziani". (ANSA) ... ... che sono sicuramente il primo e fondamentale passaggio per proteggere ladelle persone e proteggere soprattutto i più fragili e gli anziani". Lo ha detto Massimiliano, governatore del ...Ne hanno dato conto il governatore Massimilianoe il vicegovernatore con delega allaRiccardo Riccardi presentando il programma degli investimenti edili, impiantistici e tecnologici ... Salute, Fedriga: fondamentale vaccino antinfluenzale per fragili Milano, 19 mag. (askanews) - 'Abbiamo visto, durante la pandemia, la riposta che c'è stata grazie alla ricerca internazionale, penso appunto ...I vaccini contro l'influenza "sono il primo e fondamentale strumento per proteggere la salute delle persone, soprattutto dei più fragili e degli anziani". (ANSA) ...