Salernitana, con l'Udinese attesi tifosi dagli USA e da mezza Europa (Di giovedì 19 maggio 2022) In vista della partita tra Salernitana e Udinese, nella città campana arriveranno tifosi da ogni parte del mondo Cresce l'attesa in casa Salernitana per la partita di domenica sera contro l'Udinese che può valere il miracolo salvezza. Lo stadio Arechi è finito sold-out in pochissimo tempo, mentre il Comune sta cercando di adoperarsi per disporre un maxi-schermo in piazza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a spingere i granata arriveranno tifosi da ogni parte del mondo. Sono previsti infatti sosteniti da mezza Europa, nonché anche dagli Stati Uniti. Il popolo della Salernitana si unisce per un sogno che fino a qualche mese sembrava irrealizzabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

