(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma –21 maggio alle ore 9.30 nella sala del Carroccio insi terrà l’organizzato dalla Presidenza della Commissione Capitolina Sport in collaborazione con il coordinamento dei Rappresentanti degli OsservatoriASD/SSD dal titolo “, una risorsa per Roma: dalla revisione del Regolamento all’Avviso Unico”. Introduce: Ferdinando Bonessio, presidente Commissione Capitolina Sport. Intervengono: Alessandro Onorato, assessore allo Sport – Roma Capitale; Svetlana Celli, presidente Assemblea Capitolina; Daniele Parrucci, consigliere Metropolitano con delega allo sport; Dario Nanni, vicepresidente Commissione Capitolina Sport; Riccardo Viola, presidente CONI Lazio; Roberto Tavani, delegato allo Sport della Regione ...

Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Sabato 21 maggio alle ore 9.30 nella sala del Carroccio in Campidoglio si terrà l’incontro organizzato dalla Presidenza… - Gazzettadiroma : Sabato 21 maggio alle ore 9.30 nella sala del Carroccio in Campidoglio si terrà l’incontro organizzato dalla Presid… - baranahmet : RT @InfoTurkiye: Sabato 14 maggio torna a Roma la #NottedeiMusei! Tra le tante esibizioni anche l'artista turco Ahmet Baran, con una perfor… - muratpazarbasi : RT @InfoTurkiye: Sabato 14 maggio torna a Roma la #NottedeiMusei! Tra le tante esibizioni anche l'artista turco Ahmet Baran, con una perfor… - TC_Roma : RT @InfoTurkiye: Sabato 14 maggio torna a Roma la #NottedeiMusei! Tra le tante esibizioni anche l'artista turco Ahmet Baran, con una perfor… -

RomaDailyNews

...con alcune declinazioni provinciali) vedranno la partenza in contemporane a alle 11 di21 ... Le staffette regionali: a Roma tappa inaugurale dala Piazza San Pietro Il testimone della ...LE GIORNATE RUN4HOPE A ROMA La partenza dell'edizione 2022 avverrà21 maggio, dal. La Podistica Solidarietà, come nelle precedenti edizioni, colorerà di orange il percorso di Roma, ... Sabato in Campidoglio incontro su centri sportivi municipali - RomaDailyNews Il Teatro Villa Pamphilj organizza la rassegna di Teatro Ragazzi “Storie sotto agli alberi” da sabato 21 maggio, alle 16.30, con favole, storie e racconti antichi e moderni narrati da cantastorie capa ...La sfilata delle polemiche con i bambini vestiti di blu e un cinturino bianco di cartone a simulare la divisa della polizia locale ha avuto l’alt dal Campidoglio ...