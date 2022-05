Rugby, Top 10 finale: Rovigo perde Chillon per squalifica (Di giovedì 19 maggio 2022) Non ci sarà il mediano di mischia Alberto Chillon a Parma per la finalissima del massimo campionato italiano di Rugby. Il numero 9 del Rovigo, infatti, è stato squalificato per un mese e salterà l’impegno conclusivo del Top 10 contro il Petrarca Padova sabato 28 maggio. Tutto è successo attorno all’ora di gioco della semifinale di ritorno tra i rossoblù e il ValoRugby Emilia. C’è un fallo a favore del Rovigo, Chillon vorrebbe batterlo veloce, ma Gonzalo Garcia non gli lascia l’ovale. Ne nasce una piccola colluttazione nella quale interviene anche il flanker degli emiliani Nicolas Sbrocco. Sbrocco spinge Chillon, che cade a terra e reagisce dando un calcio all’avversario. Un gesto notato dal citing commissioner che ha segnalato il fallo ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 maggio 2022) Non ci sarà il mediano di mischia Albertoa Parma per la finalissima del massimo campionato italiano di. Il numero 9 del, infatti, è statoto per un mese e salterà l’impegno conclusivo del Top 10 contro il Petrarca Padova sabato 28 maggio. Tutto è successo attorno all’ora di gioco della semidi ritorno tra i rossoblù e il ValoEmilia. C’è un fallo a favore delvorrebbe batterlo veloce, ma Gonzalo Garcia non gli lascia l’ovale. Ne nasce una piccola colluttazione nella quale interviene anche il flanker degli emiliani Nicolas Sbrocco. Sbrocco spinge, che cade a terra e reagisce dando un calcio all’avversario. Un gesto notato dal citing commissioner che ha segnalato il fallo ...

Advertising

Charles41040098 : Ecolo = Branlo. - RugbySport : RT @RugbySport: - TgrRaiVeneto : Con l'emozionante vittoria in semifinale dei rodigini, la sfida per il titolo ripresenterà il derby veneto con il P… - RassegnaZampa : #Rugby Rovigo, rimonta da urlo: stende 24-22 il Valorugby e vola in finale scudetto - rugbyrovitweet : RT @Gazzetta_it: Rugby Top 10, la semifinale: Rovigo vola in finale -