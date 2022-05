Rugby, i convocati dell’Italia Emergenti per il match contro i Paesi Bassi dell’11 giugno (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Italia Emergenti inaugurerà la serie di Test match estivi 2022 delle Nazionali italiane di Rugby con la sfida in programma a Rovigo sabato 11 giugno contro i Paesi Bassi: per l’occasione lo staff tecnico guidato da Alessandro Troncon ha diramato la lista dei 29 convocati. In programma un raduno, sempre a Rovigo, previsto da domenica 5 giugno, in vista del match da giocarsi allo Stadio Battaglini il sabato seguente: l’Italia Emergenti nell’ultimo incontro disputato ha battuto la Romania A per 50-26 allo Stadio Lanfranchi di Parma nel dicembre 2021. Sono 29 gli atleti convocati, provenienti da 8 club del TOP 10: 16 di loro giocheranno la finale Scudetto di sabato 28 ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 maggio 2022) L’Italiainaugurerà la serie di Testestivi 2022 delle Nazionali italiane dicon la sfida in programma a Rovigo sabato 11: per l’occasione lo staff tecnico guidato da Alessandro Troncon ha diramato la lista dei 29. In programma un raduno, sempre a Rovigo, previsto da domenica 5, in vista delda giocarsi allo Stadio Battaglini il sabato seguente: l’Italianell’ultimo indisputato ha battuto la Romania A per 50-26 allo Stadio Lanfranchi di Parma nel dicembre 2021. Sono 29 gli atleti, provenienti da 8 club del TOP 10: 16 di loro giocheranno la finale Scudetto di sabato 28 ...

Advertising

OA_Sport : I 29 prescelti per la terza selezione azzurra - IzagaAngeles : RT @pointofnews: #rugby a 7, i convocati dell’Italia per il raduno di #roma: venti azzurri al lavoro – #oa Sport. Leggi su: - pointofnews : #rugby a 7, i convocati dell’Italia per il raduno di #roma: venti azzurri al lavoro – #oa Sport. Leggi su: - OA_Sport : Partito il raduno degli azzurri - Onda_Tv : Rugby: Alessandro Forcucci tra i 13 convocati per il Raduno dell’Italseven -