Ruba tre paia di scarpe, arrestata studentessa incensurata (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prende tre paia di scarpe da uno scaffale e le mette nella borsa. Poi spedita si dirige alla cassa ma scatta l'allarme del sistema anti taccheggio. Così per una giovane studentessa incensurata sono scattate le manette: ora si trova ai domiciliari con l"accusa di furto. E' accaduto in un megastore di via Toledo, a Napoli. La donna, 26 anni, è stata bloccata dai carabinieri allertati dal personale di vigilanza del negozio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

