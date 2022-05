Rrahmani: “Scudetto? Potevamo fare di meglio ma siamo stati anche sfortunati” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il centrale del Napoli torna a parlare dello Scudetto perso in malo modo dai suoi Amir Rrahmani ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 19 maggio 2022) Il centrale del Napoli torna a parlare delloperso in malo modo dai suoi Amirha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DALEX911 : Napoli, Rrahmani: 'Stagione positiva, ma grandi rimpianti per lo scudetto' - Quotidiano Nazionale - infoitsport : Rrahmani: 'Scudetto? Napoli sfortunato. Se il Sassuolo gioca come sa, sarà difficile per il Milan. Sono molto forti' - infoitsport : Calcio: Rrahmani, 'obiettivo raggiunto ma con un po' più di fortuna poteva essere scudetto' - infoitsport : Rrahmani: «Scudetto? Qualche partita doveva andare diversamente» - infoitsport : Napoli, Rrahmani: 'Stagione positiva, ma grandi rimpianti per lo scudetto' -