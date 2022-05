Romina Carrisi | ghiaccio bollente | Com’è lontana Cellino…

Leggi su newstv

(Di giovedì 19 maggio 2022), figlia di Al Bano ePower, ha seguito le orme dei genitori entrando nel mondo dello spettacolo. E con gli scatti pubblicati è riuscita ad infiammare i social network. Classe 1987,è nata a Cellino San Marco ed è l’ultima arrivata tra i figli di una delle coppie di celebri nel panorama musicale: Al Bano ePower. Come i genitori, ha intrapreso la strada nel mondo dello spettacolo ed oggi si è affermata come volto della televisione con la partecipazione a trasmissioni quali Oggi è un altro giorno.(fonte web)Nel corso degli anni, ha sempre cercato di costruire la sua carriera a prescindere dalla fama dei suoi genitori. Per lei non è state semplice: “Volevo fare l’attrice ma ai provini non mi ...