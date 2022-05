Roma, voli speciali Ita per la finale di Tirana (Di giovedì 19 maggio 2022) voli speciali Ita per la finale della Roma contro il Feyenoord in Conference League a Tirana, il prossimo 25 maggio. La compagnia Ita Airways ha organizzato due voli speciali da Fiumicino verso lo scalo albanese. Da giugno, inoltre, ripartirà l’operativo di linea con voli diretti di Ita Airways da Roma Fiumicino a Tirana. Lo rende noto la Compagnia. “I voli speciali in partenza da Roma Fiumicino per assistere alla finale a Tirana avranno il seguente operativo: L’AZ 0582 del 24 maggio in partenza da Roma FCO alle ore 10.00 con arrivo a Tirana alle ore 11.25; l’AZ 0582 del 25 maggio in partenza da ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022)Ita per ladellacontro il Feyenoord in Conference League a, il prossimo 25 maggio. La compagnia Ita Airways ha organizzato dueda Fiumicino verso lo scalo albanese. Da giugno, inoltre, ripartirà l’operativo di linea condiretti di Ita Airways daFiumicino a. Lo rende noto la Compagnia. “Iin partenza daFiumicino per assistere allaavranno il seguente operativo: L’AZ 0582 del 24 maggio in partenza daFCO alle ore 10.00 con arrivo aalle ore 11.25; l’AZ 0582 del 25 maggio in partenza da ...

