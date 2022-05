Roma, turisti presi a botte e rapinati di cellulare e borsello: 2 arresti (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 34 e 33 anni, gravemente indiziati di rapina e furto aggravato in danno di due turisti nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Termini. La notte scorsa, i Carabinieri, in transito in via Giolitti, sono stati fermati da un turista sud coreano, il quale riferiva che poco prima, due uomini lo avevano percosso e rapinato del suo smartphone e del borsello che portava a tracolla. Durante le ricerche in zona, i Carabinieri hanno intercettato un altro turista sud americano, che ha riferito loro di essere stato derubato del telefono dagli stessi soggetti con la scusa di dover effettuare una telefonata urgente ed ha fornito ulteriori dettagli ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022)– I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 34 e 33 anni, gravemente indiziati di rapina e furto aggravato in danno di duenei pressi della stazione ferroviaria diTermini. La notte scorsa, i Carabinieri, in transito in via Giolitti, sono stati fermati da un turista sud coreano, il quale riferiva che poco prima, due uomini lo avevano percosso e rapinato del suo smartphone e delche portava a tracolla. Durante le ricerche in zona, i Carabinieri hanno intercettato un altro turista sud americano, che ha riferito loro di essere stato derubato del telefono dagli stessi soggetti con la scusa di dover effettuare una telefonata urgente ed ha fornito ulteriori dettagli ...

