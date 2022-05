Roma | ruba da un’auto in sosta ma la Polizia passa proprio in quel momento | ladro inseguito e bloccato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 maggio 2022) Stavando dainquando una Volante dellalo ha colto sul fatto. E’ successo ieri sera aquando erano da pocote le 22.00. Ilha così provato a fuggire ma dopo un breve inseguimento è stato. Per lui sono scattate inevitabilmente le manette. Furto inparcheggiata in Via Ludovisi Il malvivente è entrato in azione in Via Ludovisi, strada situata nell’omonimo rione della Capitale, riuscendo a portare via dalla macchina uno zaino che era custodito all’interno. Beccato dai poliziotti ha quindi provato a fuggire ma non è andato molto lontano come detto. Arrestato giovaneitaliano aIlè un classe 1992 italiano già ...