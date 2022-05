Roma, paura sul notturno: sale sull’autobus e minaccia tutti i passeggeri (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma. Era salito sull’autobus completamente ubriaco e ha iniziato ad urlare all’impazzata contro tutti, con tanto di minacce ai passeggeri increduli che si trovavano sul mezzo in quel momento. Apprensione per i passeggeri di un notturno Siamo sul bus notturno Atac, che nella serata di martedì scorso stava transitando in zona Prati, precisamente in via Crescenzio. Una normale corsa notturna, come sempre, finché alla fermata della zona non è salito a bordo un uomo in evidente stato di alterazione che non ha mancato di impaurire e mettere in agitazione i passeggeri che si trovavano insieme a lui sull’autobus. Leggi anche: Autobus a fuoco: 17enne gravemente ustionato per salvare la madre dalle fiamme sale ubriaco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022). Era salitocompletamente ubriaco e ha iniziato ad urlare all’impazzata contro, con tanto di minacce aiincreduli che si trovavano sul mezzo in quel momento. Apprensione per idi unSiamo sul busAtac, che nella serata di martedì scorso stava transitando in zona Prati, precisamente in via Crescenzio. Una normale corsa notturna, come sempre, finché alla fermata della zona non è salito a bordo un uomo in evidente stato di alterazione che non ha mancato di impaurire e mettere in agitazione iche si trovavano insieme a lui. Leggi anche: Autobus a fuoco: 17enne gravemente ustionato per salvare la madre dalle fiammeubriaco ...

