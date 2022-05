Roma, Mottura (Atac): "Pronti ad attuare nel 2022 Tap and Go su tutti i mezzi di superficie" (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Finalmente c'è un rinnovamento in essere, nel 2022 con la realizzazione del progetto del 'Tap and Go' su tutti i mezzi di superficie. Siamo Pronti ad attuarlo, con la possibilità di continuare il viaggio che già oggi inizia nella metropolitana con l'uso della carta di credito, anche su tutti i mezzi di superficie. E' una bella conquista all'uscita di una procedura di concordato, che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Atac, Giovanni Mottura, a margine dell'evento Manageritalia 'Roma la città che reinventa il futuro', in corso alla Casa del Cinema a Roma. Nei prossimi anni "Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022), 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Finalmente c'è un rinnovamento in essere, nelcon la realizzazione del progetto del 'Tap and Go' sudi. Siamoad attuarlo, con la possibilità di continuare il viaggio che già oggi inizia nella metropolitana con l'uso della carta di credito, anche sudi. E' una bella conquista all'uscita di una procedura di concordato, che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Giovanni, a margine dell'evento Manageritalia 'la città che reinventa il futuro', in corso alla Casa del Cinema a. Nei prossimi anni "Sono ...

Advertising

lifestyleblogit : Roma, Mottura (Atac): 'Pronti ad attuare nel 2022 Tap and Go su tutti i mezzi di superficie' - - italiaserait : Roma, Mottura (Atac): “Pronti ad attuare nel 2022 Tap and Go su tutti i mezzi di superficie” - TV7Benevento : Roma, Mottura (Atac): 'Pronti ad attuare nel 2022 Tap and Go su tutti i mezzi di superficie' -… - LocalPage3 : Roma, Mottura (Atac): 'Pronti ad attuare nel 2022 Tap and Go su tutti i mezzi di superficie'… - fisco24_info : Roma, Mottura (Atac): 'Pronti ad attuare nel 2022 Tap and Go su tutti i mezzi di superficie': (Adnkronos) - 'Finalm… -