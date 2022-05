Roma-Feyenoord, Ita Airways: due voli speciali per Tirana (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “ITA Airways sempre più vicina alle passioni degli Italiani. In occasione della finale di UEFA Europa Conference League il prossimo 25 maggio a Tirana, che vedrà coinvolta l’A.S. Roma contro la squadra olandese del Feyenoord, ha organizzato due voli speciali da Roma Fiumicino verso lo scalo albanese. Da giugno, ripartirà l’operativo di linea con voli diretti di ITA Airways da Roma Fiumicino a Tirana”. Così in una nota di ITA Airways. I voli speciali in partenza da Roma Fiumicino per assistere alla finale a Tirana avranno il seguente operativo, si legge ancora: l’AZ 0582 del 24 maggio in partenza ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)– “ITAsempre più vicina alle passioni degli Italiani. In occasione della finale di UEFA Europa Conference League il prossimo 25 maggio a, che vedrà coinvolta l’A.S.contro la squadra olandese del, ha organizzato duedaFiumicino verso lo scalo albanese. Da giugno, ripartirà l’operativo di linea condiretti di ITAdaFiumicino a”. Così in una nota di ITA. Iin partenza daFiumicino per assistere alla finale aavranno il seguente operativo, si legge ancora: l’AZ 0582 del 24 maggio in partenza ...

