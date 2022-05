Roma | Boccia | ' su termovalorizzatore M5S con paraocchi | Gualtieri ereditato città allo sbando'

(Di giovedì 19 maggio 2022), 19 mag. (Adnkronos) - "Sul" ail M5S "sbaglia e sbaglia pesantemente", mettendosi contro "un progetto chehacome conoscete, una, vuol dire non guardare la realtà ma mettere i". Lo ha detto il deputato del Pd Francesco, intervenendo all'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" promosso da Aepi e Adnkronos. Per, "un caso è il tema della gestione dei rifiuti e un altro quello della politica energetica: si possono trovare, all'interno della nostra coalizione, soluzioni intelligenti".

