Roma: "beccato" senza biglietto in stazione, ma lui si vendica spaccandogli una bottiglia in testa (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma. Ancora un'aggressione, di certo non la prima nel suo genere, ai danni di un lavoratore della nota azienda di trasporti Romana Atac. Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 18 maggio, intorno alle 18.30. La si trovava alla fermata Ponte Mammolo, un impiegato dell'azienda capitolina in servizio come operatore di stazione. Aggressione ad un operatore Atac a Ponte Mammolo Mente svolgeva il suo servizio di routine, come racconta anche Repubblica, all'improvviso un soggetto gli si è avvicinato con fare minaccioso poi, dopo aver mostrato la bottiglia di vetro che aveva in mano, l'ha scaraventata sulla sua testa, provocandogli una profonda ferita. Infine, dopo aver compiuto il gesto, se l'è data a gambe tra la folla transitante per la stazione in quel momento.

