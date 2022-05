Roland Garros | Tsitsipas | autostrada per la finale Djokovic e Nadal pronti a contendersi Alcaraz

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 maggio 2022) Come spesso accade, le due metà del tabellone di un grand slam non sono minimamente equilibrate tra loro. E’ il caso del2022, dove praticamente tutti i big sono finiti nella parte alta del tabellone. Basti pensare che 4 dei migliori 6 giocatori del ranking Atp ma anche della Race sono capitati nello stesso spot. Non particolarmente fortunati Novake Rafa, che potrebbero incontrarsi nei quarti di, così come non ha troppo da sorridere Carlos, che se riuscisse a superare lo scoglio Zverev si troverebbe di fronte proprio Nole o Rafa, due tra i migliori di sempre su questi campi. IL TABELLONE MASCHILE Chi sorride – eccome se sorride – è invece Stefanos, che non sembra avere rivali per l’approdo in ...